Mann stirbt nach Überschlag mit Auto bei Lichtenfels

Auf der B173 bei Redwitz an der Rodach im Landkreis Lichtenfels ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, war der Fahrer eines Sportwagens kurz nach 2.00 Uhr in Richtung Kronach unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach auf einem Acker überschlug.

44-jähriger Fahrer kam ums Leben

Das Fahrzeug blieb total beschädigt auf dem Dach liegen, ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 44 Jahre alten Mannes feststellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der nun den Unfallhergang rekonstruieren soll.