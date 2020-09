07.09.2020, 17:25 Uhr

Mann stirbt nach Sturz an der Walhalla

Ein Mann ist nach einem Sturz an der Walhalla in Donaustauf gestorben. Der 65-Jährige war die Stufen an dem Wahrzeichen hinuntergegangen, als er plötzlich das Gleichgewicht verlor, nach vorne fiel und etwa drei Meter tief auf eine Terrasse stürzte.