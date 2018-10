vor 35 Minuten

Mann stirbt in Coburg an Stichverletzungen

In Coburg ist ein Mann an den Folgen einer Messerstecherei gestorben. Er war Samstagnacht von Passanten in der Coburger Innenstadt schwer verletzt gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft das Polizeipräsidium Oberfranken mit.