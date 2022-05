Artikel mit Video-Inhalten

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Nürnberg

Bei einem Wohnungsbrand in der Nähe des Wöhrder Sees in Nürnberg ist Montagmittag ein Mann ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Veilhof kommen konnte. Die Brandursache ist noch unklar.