Mann stirbt bei Wohnungsbrand in München

Das Feuer war am Samstagabend in der Wohnung des 60-Jährigen ausgebrochen. Als die Feuerwehr im Münchner Stadtteil Freimann eintraf, stand die Wohnung im ersten Stock schon komplett in Flammen. Zwar konnte die Rettungskräfte den Mann noch ins Freie bringen und reanimieren. Das Opfer hatte aber eine schwere Rauchgasvergiftung und starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Hunde konnten gerettet werden

Die Feuerwehr rettete auch zwei Hunde aus dem dritten Stock. Die restlichen Bewohner des vierstöckigen Hauses blieben unverletzt und konnten nach dem Lüften des Treppenhauses zurück in ihre Wohnungen. Der Sachschaden liegt bei rund 75.000 Euro. Wie der Brand entstanden ist, ist momentan noch unklar. Die Polizei prüft, ob der Mann möglicherweise mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen ist.