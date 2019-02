vor 22 Minuten

Mann stirbt bei Wohnungsbrand im Münchner Olympiadorf

Am Mittwoch war in einem der Hochhäuser im Münchner Olympiadorf Feuer ausgebrochen. Bewohner alarmierten die Rettungskräfte. Doch für einen etwa 60-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb in seiner Wohnung. Nun ermittelt die Polizei.