Laut Polizei war das 33-jährige Opfer aus dem Landkreis Lichtenfels auf der Kreisstraße von Ebneth in Richtung Oberlangenstadt unterwegs. Offenbar verlor der Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr frontal in einen Baum.

Wiederbelebung ohne Erfolg

Notärzte versuchten den Schwerverletzten wiederzubeleben, jedoch ohne Erfolg. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.