Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Lkw bei Bamberg

Auf der B 505 im Landkreis Bamberg ist in der Nacht ein Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Laut ersten Angaben der Polizei war er mit seinem Pkw zwischen Hirschaid und Pettstadt aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen.

Mann stirbt bei Frontalzusammenstoß

Dort krachte der Wagen frontal in einen entgegenkommenden Lkw. Der Pkw-Fahrer war sofort tot. Der Insasse des Lastwagens wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die B 505 war in Höhe der Unfallstelle noch bis in den Morgen gesperrt, heißt es auf Nachfrage des BR bei der Verkehrspolizei in Bamberg. Ein Gutachter machte sich vor Ort ein Bild von der Unfallursache.