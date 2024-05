Mann stirbt bei Brand: Witwe wegen Mordes aus Habgier angeklagt

Am Landgericht Memmingen hat heute (21.05.2024) ein umfangreicher Mord-Prozess gegen eine 34-Jährige begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, ihren Mann durch das Legen eines Brandes in der gemeinsamen Wohnung in Memmingen umgebracht zu haben.

Angeklagte soll ihren Ehemann betäubt haben

Die Frau soll laut Anklage über längere Zeit geplant haben, ihren 38-jährigen Ehemann zu töten. Die Angeklagte soll ihrem Mann unter einem Vorwand ein Schlafmittel als fruchtbarkeitssteigerndes Medikament untergejubelt und verabreicht haben. Als ihr Mann schlief, soll sie mehrere Gegenstände in der gemeinsamen Wohnung in Memmingen in Brand gesetzt haben. Es entstand ein Glimmbrand, der Mann starb an einer Rauchgasvergiftung.

Ehemann hatte millionenschwere Lebensversicherungen

Die Frau soll laut Anklage aus Habgier gehandelt haben. Denn ihr Ehemann hatte Lebensversicherungen in Höhe von 2,4 Millionen Euro abgeschlossen. An dieses Geld habe sie als Erbin herankommen wollen. Die Anklage wirft ihr daher vor, mit gemeingefährlichen Mitteln einen Menschen getötet zu haben, um eine andere Straftat zu ermöglichen.

Verteidigung geht von einem Unfall aus

Zu Prozessbeginn hat die Verteidigung alle Vorwürfe zurückgewiesen. Vor dem Landgericht Memmingen erklärte der Anwalt der Angeklagten, dass es in dem Indizienprozess keine Beweise für die Schuld seiner Mandantin gebe. Am ersten Verhandlungstag betonte der Verteidiger, dass er von einem tragischen Unfall ausgeht. Die Verteidigung hat nach eigenen Angaben ein Gutachten in Auftrag gegeben, das einen Unfall nahelege und die Frau entlaste.

Komplexer Indizienprozess soll bis Ende August dauern

Für den komplexen Indizienprozess sind 24 Verhandlungstage angesetzt, an denen 75 Zeugen und sieben Sachverständige geladen sind. Außerdem werden Dolmetscher für vier Sprachen benötigt. Ein Urteil wird Ende August erwartet. Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes droht der 34-jährigen Deutschen eine lebenslange Freiheitsstrafe.