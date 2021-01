Mann stirbt bei Brand in Schauerheim

Bei einem Brand in einem Fachwerkhaus in Schauerheim ist am frühen Abend ein 64-jähriger Mann gestorben. "In dem Haus befanden sich noch zwei weitere Personen, die das Unglück verletzt überlebt haben", berichtet Wolfgang Prehl, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Demnach erlitten die beiden Bewohner eine Rauchgasvergiftung und einer von ihnen musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz an der Schulter und wurde ebenfalls ärztlich versorgt.

Großbrand in Schauerheim

Rund 50 Feuerwehreinsatzkräfte sind derzeit noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist unklar, so dass der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen aufnimmt. Der Schaden liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich. Das Fachwerkhaus ist nicht mehr bewohnbar.