vor 32 Minuten

Mann stirbt bei Brand eines Wohnhauses in Olching

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Olching bei München ist am Samstagnachmittag ein 59-jähriger Bewohner ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr in das Haus vordrang, fand sie den Mann leblos auf. Reanimationsversuche blieben erfolglos.