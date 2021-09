Mann stiehlt Boot und will nach Griechenland fahren

Ein junger Mann hat in Vilshofen im Landkreis Passau ein Fischerboot gestohlen und wollte damit laut Polizei nach Griechenland fahren. Die Beamten konnten den Mann aufhalten.

Junger Mann lässt sich flussabwärts treiben

Zeugen sahen, dass der 19-Jährige das an der Vils angelegte Boot ohne Motor oder Paddel bestieg und sich damit flussabwärts treiben ließ, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Streifenbeamte brachten ihn am Montag schließlich dazu, mit der Zille, einem flachen Boot, nach ein paar Hundert Metern wieder anzulegen.

19-Jähriger wollte zurück nach Griechenland

Den Angaben zufolge verstand der Mann weder Deutsch noch Englisch. Nur mit einer Übersetzungs-App war eine Verständigung zwischen den Beamten und dem Mann möglich. Schließlich stellte sich heraus, dass er aus Athen kam und wieder dorthin zurück wollte. Die Polizei erklärte ihm die Möglichkeiten, legal nach Griechenland zu kommen und brachte ihn schließlich zum Bahnhof. Die Anzeige der Polizei wegen des Diebstahls wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Ein Polizeisprecher sagte dem BR, der Mann erweckte nicht den Eindruck, als sei er wochenlang von Griechenland hierher getrampt. Außerdem sei er leicht alkoholisiert gewesen.