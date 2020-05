Mann sticht Bekanntem mit Messer in die Brust

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Samstagnachmittag in Amberg einen 41-Jährigen mit einem Messer angegriffen und seinem Opfer etwa drei Zentimeter tief in die Brust gestochen. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte, sollen sich Täter und Opfer gekannt haben.

Opfer will keine Auskunft geben

Dafür, dass es sich um eine Beziehungstat gehandelt haben muss, spreche vor allem, dass das Opfer der Messerstecherei der Polizei keine Auskunft zu den Hintergründen der Tat geben wolle. Der 41-Jährige war durch den Stich nur leicht verletzt worden. Er konnte ambulant ärztlich versorgt werden. Das Motiv des Täters sei noch unklar, es handle sich aber um eine Tat unter Bekannten, so der Sprecher weiter. Auch eine Nachbarschaftsbefragung habe die Beamten noch nicht auf die Spur des Täters gebracht.

Kein Fall von Straßenkriminalität

Mit welcher Art von Messer der Unbekannte angriff, konnte die Polizei nicht sagen. Für die Bevölkerung sei jedenfalls wichtig, dass kein Fall von Straßenkriminalität, sondern eine Tat unter Bekannten vorliegt. Somit müsse sich niemand Sorge vor dem Täter haben. Die Polizei hofft weiter auf Zeugenhinweise.