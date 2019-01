Mann sticht auf drei Angehörige ein und tötet sich selbst

Ein 30-jähriger Mann hat in einem Wohnheim in Ebersberg drei Frauen mit einem Küchenmesser teilweise schwer verletzt und sich anschließend selbst getötet. Rettungsdienst und Polizei waren um 16.45 Uhr zum Tatort gerufen worden. Eine der schwer verletzten Frauen wurde mit dem Hubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen, die beiden anderen in Kliniken in der Umgebung gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Opfer sind laut Polizei Mutter und Schwestern

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei der schwer verletzten 52-jährigen Frau vermutlich um die Mutter des toten Tatverdächtigen, bei den anderen beiden um seine Schwestern.

Den Leichnam des 30-Jährigen fanden die Einsatzkräfte in einem benachbarten Teil des Wohnheimes. Die Ermittlungen der Kripo Erding dauern am Tatort an.