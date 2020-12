28.12.2020, 11:18 Uhr

Mann springt in München vor S-Bahn – und rettet sich knapp

Ein Mann ist an der S-Bahn-Haltestelle Karlsplatz in München ins Gleis gesprungen. Es gelang ihm nur knapp, sich vor einem einfahrenden Zug retten. Andere Fahrgäste eilten ihm zu Hilfe. Warum sich der Mann in Lebensgefahr brachte, ist noch unklar.