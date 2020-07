03.07.2020, 13:37 Uhr

Mann spricht Mutter mit Kind an - Aufregung in Lohr

Ein Mann, der auf einen Spielplatz in Lohr am Main eine Mutter wegen ihres Kindes angesprochen hat, hat für Aufregung gesorgt. Die Frau meldete den Vorfall der Polizei. Gleichzeitig verbreitete sich dazu eine Info-Welle in den sozialen Netzwerken.