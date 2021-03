Mann sperrt Freundin mit Baby ein und droht mit Brandstiftung

Bei einem Beziehungsstreit hat ein Mann aus Bruck in der Oberpfalz in der Nacht auf Sonntag seine Freundin und deren drei Tage alte Tochter ins Wohnzimmer eingesperrt. Dann fuhr der 44-Jährige laut Polizei weg.

Mann droht eingesperrter Freundin mit Brandstiftung

Der Mann schrieb seiner Freundin per WhatsApp, dass er das Haus, in dem sie eingesperrt war, anzünden werde. Die Frau verständigte die Polizei. Nach sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Beamten den Mann in seinem Auto stellen.

Polizei stellt den Mann und steckt ihn die Ausnüchterungszelle

Laut Polizei war er stark betrunken; ein Alkoholtest ergab demnach 1,8 Promille. Um ihn von weiteren Taten abzuhalten, brachten die Polizisten den 44-Jährigen in die Ausnüchterungszelle. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss jetzt mit einer Anzeige wegen Freiheitsberaubung, Bedrohung und Trunkenheit im Verkehr rechnen.