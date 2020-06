Mann soll Stieftöchter jahrelang sexuell missbraucht haben

Der Bruder der beiden Mädchen hat am Freitagabend, 19.6., bei der Polizeiinspektion Marktoberdorf seinen Vater angezeigt, weil der seine Schwestern über Jahre hinweg sexuell missbraucht haben soll. Die Mädchen sind laut Polizei mittlerweile im Jugendalter. Ihr Stiefvater stammt nach Angaben der Polizei aus Syrien.

Sexueller Missbrauch auf der Flucht und in Deutschland

Der Tatverdächtige habe sich zum ersten Mal vor mehreren Jahren während der damaligen Flucht aus Syrien an den Mädchen vergangen. Der Missbrauch habe sich dann in Deutschland fortgesetzt, so die Polizei . Die Familie wohnt den Beamten zufolge seit 2018 in Deutschland. Der 41-Jährige hatte den Kindern laut Anzeige damit gedroht, sie umzubringen, falls sie eine Aussage machen sollten.

Schnelle Festnahme wegen Verdachts auf sexuellen Missbrauch

Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen. Der 41-jährige Tatverdächtige wurde nach Angaben der Polizei noch am Freitag, 19.6., vorläufig festgenommen und am Samstag in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kempten einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Kempten beantragte Untersuchungshaft. Der zuständige Ermittlungsrichter folgte diesem Antrag. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.