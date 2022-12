Mann soll Ex-Frau erstochen haben: Urteil diese Woche erwartet

Im Prozess gegen einen 43-Jährigen, der seine Ex-Frau ermordet haben soll, werden am Landgericht Nürnberg-Fürth in dieser Woche die Plädoyers und das Urteil erwartet. Laut Staatsanwaltschaft hatte er die 33-Jährige im November vergangenen Jahres in ihrer Wohnung in Bad Windsheim mit einem Küchenmesser mehrfach in Hals und Brust gestochen. Die Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Hinterhältige Tat an der dreifachen Mutter?

Sie hinterließ drei Kinder, davon ein gemeinsames mit dem Angeklagten. Die Tat sei geplant und hinterhältig gewesen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Laut Anklage war der 43-Jährige davon ausgegangen, dass seine von ihm geschiedene Frau die Kinder vernachlässige und wechselnde sexuelle Kontakte zu verschiedenen Männern hatte – dies habe seinen Vorstellungen von einer richtigen Mutter und Ehefrau widersprochen.

Geständnis des Angeklagten

Bereits zu Prozessbeginn hatte der Angeklagte die Tat zugegeben. Er bestritt allerdings, eine Tötungsabsicht gehabt zu haben und sprach von einer Tat im Affekt. Bei einer Verurteilung wegen Mordes drohen dem 43-Jährigen bis zu 15 Jahre Haft.