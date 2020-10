Mann soll Ehefrau getötet haben: Leiche wird obduziert

Nachdem ein Mann in Regensburg seine Ehefrau getötet haben soll, wird nun die Leiche obduziert. Zudem werde der 55-jährige Tatverdächtige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Tatverdächtiger stellte sich selbst der Polizei

Der Mann war laut Ermittler-Angaben am Donnerstag zur Polizei gegangen und hatte dort ausgesagt, seine Frau in ihrer Wohnung umgebracht zu haben. Die Beamten fanden demnach später die Frauen-Leiche in der Wohnung. Der verdächtige Kosovare wurde festgenommen.

Weitere Details und Hintergründe zu der mutmaßlichen Tat in dem Mehrfamilienhaus im Stadtsüden waren am Freitag zunächst weiter unklar.

Wohnviertel im Süden Regensburgs abgesperrt

Das Wohnviertel nahe der Universität wurde am Donnerstag weiträumig abgesperrt. Es waren zahlreiche Polizeibeamte im Einsatz.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.