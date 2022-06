Mann sitzt beim Zahnarzt, während Rettungskräfte nach ihm suchen

Seit 2018 ist es Pflicht in allen Neuwagen in der EU: das automatische Notrufsystem Emergency Call – kurz "eCall". Im Landkreis Donau-Ries hat ein solches System gestern einen großen Rettungseinsatz ausgelöst: am Vormittag war bei der Rettungsleitstelle in Augsburg ein Notruf eingegangen. Weil aus der Meldung nichts über die Schwere des Unfalls hervorging, machten sich sicherheitshalber 30 Feuerwehrleute auf den Weg nach Monheim.

Fahrer war beim Zahnarzt, Alarm ein Versehen

Vor Ort erfuhren sie dann, dass es gar keinen Unfall gegeben hatte, der 89-jährige Fahrer des Autos war zu der Zeit nämlich beim Zahnarzt. Vermutlich hatte er den eCall aus seinem neuen Auto unbeabsichtigt aktiviert. Das kommt laut Polizei allerdings äußert selten vor, da das eCall-System eigentlich gegen ein zufälliges Auslösen geschützt ist. Den Zahnarztbesuch übrigens hat der Mann wohlbehalten überstanden.

Mit eCall sollen Retter schneller alarmiert werden

Das eCall-System kommt seit 2018min der EU zum Einsatz: Weil bei schweren Unfällen oft jede Sekunde zählt, sollen so Rettungskräfte schneller alarmiert werden. Wenn etwa ein Airbag auslöst, setzt das System einen Alarm ab, der Notruf kann aber auch händisch von Fahrer oder Beifahrer ausgelöst werden. Über Mobilfunk und Satellitenortung kann dann auch eine Sprechverbindung zur Rettungsleitstelle hergestellt werden.

Zum Artikel: Das automatische Notrufsystem

ADAC kritisiert eCall-Praxis deutscher Hersteller

Allerdings setzen vor allem deutsche Autohersteller auch auf eigene Systeme, bei denen der Notruf zunächst an eine werkseigene Stelle gelangt und von dort an die Rettungsleitstellen weitergeleitet wird. Der ADAC hat diese Praxis 2021 kritisiert, dadurch entstehe ein Zeitverzug und es sei auch schon zu Fehlübertragungen von Standortdaten gekommen. Mercedes musste im vergangenen Jahr in den USA eine Rückrufaktion einleiten, nachdem es dort zu Problemen mit dem Notrufsystem gekommen war.