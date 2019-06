Mann schüttet junger Frau wohl K.O.-Tropfen ins Getränk

Ein unbekannter Mann hat einer jungen Frau in Abensberg im Landkreis Kelheim wohl K.O.-Tropfen in ihr Getränk geschüttet. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Frau "ging es immer schlechter"

Samstagabend traf sich die junge Frau aus dem Landkreis Kelheim laut Polizei mit einem jungen Mann, den sie über das Internet kennengelernt hatte, in einer Bar in Abensberg. Die junge Frau trank dort im Laufe des Abends eine Weinschorle. Daraufhin ging es der jungen Frau immer schlechter. Teilweise soll sie auch Erinnerungslücken gehabt haben, so ein Polizeisprecher.

Eine Bekannte der Frau verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der jungen Frau K.O.-Tropfen verabreicht wurden, kam sie in eine Klinik nach Kelheim. Dort "war sie teilweise kaum mehr ansprechbar und sackte immer wieder zusammen", so der Sprecher.

Die Polizei ermittelt nun den Begleiter der jungen Frau. Falls er der jungen Frau die Tropfen verabreicht hat, muss er sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

💡 Was sind K.O.-Tropfen?

Weit über 100 unterschiedliche Wirkstoffe können als K.O.-Tropfen missbraucht werden. Alle diese Substanzen haben eines gemeinsam: Sie wirken betäubend und beeinträchtigen das Gedächtnis. Therapeutisch werden sie oft als Schlaf- oder Beruhigungsmittel eingesetzt. Von K.O.-Tropfen spricht man, sobald Straftäter die Substanzen dazu benutzen, ihre Opfer wehrlos zu machen, um sie etwa sexuell zu missbrauchen. Dazu mischen sie die Tropfen heimlich und überdosiert in Speisen oder Getränke. K.O.-Tropfen kann man in Getränken nicht sehen, riechen oder schmecken. Meist setzt die Wirkung innerhalb von wenigen Minuten ein und kann bis zu mehreren Stunden andauern. Meist können sich die Opfer anschließend an nichts oder nur sehr wenig erinnern.