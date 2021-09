20.09.2021, 21:59 Uhr

Mann schleudert Hammer in Nürnberger U-Bahn

Unvermittelt hat ein Mann in Nürnberg am Abend an der U-Bahn Haltestelle Rathenauplatz mit einem Hammer das Fenster eines Zuges durchschlagen. Ein Jugendlicher wurde leicht verletzt, drei Fahrgäste stehen unter Schock. Der Täter ist flüchtig.