Mann schlägt sich Flasche auf den Kopf und bespuckt Polizisten

Ein Mann hat sich am Mittwoch in Aschaffenburg selbst mit Flaschen und Glasscherben verletzt. Außerdem bespuckte er einen Polizisten. Als die Polizei zu einem Wohnhaus in der Innenstadt gerufen wurde, entdeckten sie einen blutüberströmten Mann. Der 38-Jährige war stark alkoholisiert und hatte versucht, sich zwei Glasflaschen auf dem Kopf zu zerschlagen. Als das misslang, warf er die Flaschen in einen Spiegelschrank und verletzte sich mit den Scherben an Bauch und Hals.

Betrunkener bespuckt Polizisten

Die Polizisten fixierten den 38-Jährigen mit Handschellen und brachten ihn zu einem Rettungswagen. Dort trat der Mann nach Angaben der Polizei um sich und spuckte einem Polizisten ins Gesicht. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz zu rechnen.