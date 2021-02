vor 38 Minuten

Mann schießt mit Schreckschusswaffe in Auto - zwei Verletzte

Ein Mann hat in Teublitz im Kreis Schwandorf mit einer Schreckschusswaffe in ein parkenden Autos geschossen. Durch den Knall wurden zwei Personen am Gehör verletzt. In der Wohnung des Schützen fand die Polizei Drogen und weitere Schreckschusswaffen.