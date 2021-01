Mann schießt in München mit Pistole vom Balkon

Mit einer erlaubnispflichtigen Pistole hat gestern Abend ein Münchner von einem Balkon aus mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Verletzt wurde niemand, ein tatverdächtiger 39-Jähriger wurde festgenommen. Ein Zeuge hatte gegen 18 Uhr die Polizei gerufen, weil eine Person vom Balkon des Nachbarhauses mit einer Waffe in die Luft feuerte. Mehrere Streifen fuhren daraufhin zu dem Mehrparteienhaus im Stadtteil Am Hart und konnten die Schüsse sowie den Schützen lokalisieren. Der mutmaßliche Täter konnte festgenommen, als er die Wohnung verlassen wollte.

Scharfe Schusswaffe samt Munition beschlagnahmt

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 39-jährigen Münchner, dem die Tatwaffe allerdings gar nicht gehörte. Die Pistole, eine scharfe Schusswaffe der Marke Walther samt dazugehöriger Munition wurde beschlagnahmt. Der Eigentümer verfügt laut Polizei über den dafür erforderlichen Waffenschein. Wie der tatverdächtige Schütze zu der Pistole kam, ist noch unklar. Der Schütze erhielt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Danach durfte er die Polizeiwache auf freiem Fuß verlassen.