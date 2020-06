27.06.2020, 15:01 Uhr

Mann schießt in Altötting aus dem Fenster

In der Nacht zu Samstag hat ein Mann in Altötting aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geschossen. Nicht zum ersten Mal. Gegen ihn sei Haftbefehl erlassen worden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Rosenheim sagte.