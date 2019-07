Mann schießt auf Nachbarfenster: Prozessauftakt in Nürnberg

Der Mann soll im Juli 2018 mindestens einmal gezielt auf ein Fenster im ersten Obergeschoss eines gegenüberliegenden Wohnhauses geschossen haben. Den Ermittlern zufolge war der Rollladen des Fensters war nahezu heruntergelassen, so dass nicht ersichtlich war, ob und wie viele Personen sich in dem Zimmer aufhielten.

Frau von Splittern getroffen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, er habe billigend in Kauf genommen womöglich Personen zu treffen und zu töten. Den Schuss, den der Beschuldigte mit seiner Waffe abgegeben haben soll, durchschlug den Rollladen und das Fenster. Eine Frau, die in dem Zimmer geschlafen hatte, wurde von Glassplittern getroffen, blieb jedoch unverletzt. Das Urteil soll am kommenden Freitag verkündet werden.