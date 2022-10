> Wohnungsbrand - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Wohnungsbrand - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Beim Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ist in Roding in der Nacht auf Montag ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Der Bewohner konnte sich und seine Katzen retten. Der Rauchmelder hat rechtzeitig Alarm geschlagen.