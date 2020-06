Mann rastet offenbar im Drogenrausch völlig aus

In Regensburg hat in der vergangenen Nacht ein Mann zunächst einen Unfall gebaut und anschliessend mehrere Menschen angegriffen und verletzt. Darunter auch Polizeibeamte und medizinisches Personal.

Auto mit geklauten Kennzeichen gegen Baum gesetzt

Wie die Polizei mitteilt, war der 23-Jährige zunächst im Regensburger Westen mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht. Dann flüchtete der Mann zu Fuß. Als er von zwei Zivilbeamten aufgegriffen wurde, schlug er auf die Beamten ein. Trotz der heftigen Gegenwehr konnten sie ihn überwältigen und festnehmen.

Verdacht auf Drogenkonsum - Angriff mit Feuerlöscher

Eine Untersuchung ergab, dass er offenbar Drogen konsumiert hatte. Weil er über Schmerzen klagte wurde er ins Uniklinikum eingeliefert, wo er sich zunächst ruhig verhielt. Als er am frühen Morgen auf der Intensivstation aufwachte, fing er wieder an zu randalieren, und griff das medizinische Personal unter anderem mit einem Feuerlöscher und Faustschlägen an. Mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Mann flüchtet nackt aus der Klinik

Noch bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Mann nackt aus der Klinik. Vor dem Klinikum schlug er mit dem Feuerlöscher auf einen Sicherheitsdienstmitarbeiter und einen Autofahrer ein, dem er sein Fahrzeug abnehmen wollte, was ihm aber nicht gelang. Er setzte seine Flucht auf einem Fahrrad fort. Letztlich konnte der Mann doch wieder festgenommen werden. Der 23-Jährige wurde in eine Fachklinik eingeliefert. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen der Vorfälle.