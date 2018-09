Mann randaliert in Mehrfamilienhaus und droht Bewohnern

Laut Polizei betrat ein 24-Jähriger Schweinfurter am Mittwoch gegen 21.50 Uhr aus bislang nicht nachvollziehbaren Gründen das Haus in der Rhönstraße. Dort klingelte er bei Bewohnern und versuchte gewaltsam in die Wohnung einer 37-jährigen Frau einzudringen. Ein Nachbar rief dann die Polizei. Der Eindringling drohte auch das Haus mit TNT in die Luft sprengen zu wollen.

Polizei bringt Mann ins Bezirksklinikum

Die eintreffenden Polizisten überwältigten denn offenbar geistig Verwirrten, der keinen Sprengstoff mit sich trug. Neben völlig zusammenhangslosen Äußerungen stellte der Mann in Aussicht, zurückzukommen, um die Bewohner erneut zu attackieren. Der 24-Jährige, der sich mittels Treten und Spucken gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren versuchte, wurde in ein Bezirksklinikum eingewiesen.