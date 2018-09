16.09.2018, 14:55 Uhr

Mann rammt Hauswand und landet auf geparktem Wagen

Ein junger Autofahrer ist im Landkreis Ostallgäu mit seinem Wagen in ein Wohnhaus gekracht. Der 18-Jährige kam am Sonntagmorgen in einer Linkskurve in Stötten am Auerberg mit seinem Auto von der Straße ab und flog mehrere Meter durch die Luft.