Mann rammt Auto seiner Ex-Freundin - Kinder saßen mit im Auto

Wegen Verdachts auf versuchten Totschlags an seiner ehemaligen Lebensgefährtin, ist ein 32 Jahre alter Mann verhaftet worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der Mann seine Ex-Freundin am Freitag mit dem Auto zwischen Fürstenstein und Thurmansbang verfolgt und mehrfach gerammt haben.

Verfolger rammt Auto seiner Ex-Freundin

Im Auto saßen außerdem die zwei Kinder der Frau im Alter von einem und zwei Jahren. Verletzt wurde dabei niemand. Die 36-Jährige erlitt aber einen Schock.

Annahme der Polizei: Verfolger wusste, dass Kinder im Auto waren

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann von den Kindern im Auto wusste. In Thurmansbang (Landkreis Freyung-Grafenau) hielt die Frau an und bat Passanten um Hilfe. Die Polizisten konnten den 32-Jährigen dort widerstandslos festnehmen.

Der Mann kam am Samstag in Untersuchungshaft. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.