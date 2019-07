Mann pinkelt in Bamberg von Brücke auf Boot-Touristen

In Bamberg hat sich ein unbekannter Mann in Lederhose einen ekelhaften Scherz erlaubt. Laut Polizei urinierte er am Samstagnachmittag von der Marienbrücke auf ein vorbeifahrendes Ausflugsschiff. Mehrere Passagiere wurden von dem Strahl getroffen. Diesen Umstand quittierte der Mann mit einem Lachen.

Trio mit Lederhosen und Gamsbart

Die Gäste des Ausflugsschiffs informierten die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Da diese erfolglos blieb, suchen die Beamten nun nach Zeugen. Der Unbekannte war mit zwei weiteren Männern unterwegs. Alle drei trugen Lederhosen, einer von ihnen zudem einen Hut mit Gamsbart.

Die Polizei Bamberg ermittelt wegen Körperverletzung. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 0951 / 91290 entgegen.