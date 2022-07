Mann ohne Führerschein flüchtet nahe Aschaffenburg vor Polizei

Spektakuläre Verfolgungsjagd im Landkreis Aschaffenburg: In Sailauf ist ein 23-jähriger Autofahrer ins Visier der Polizei geraten. Die Beamten wollten ihn und sein Fahrzeug am am Sonntagabend auf Höhe eines Getränkemarkts kontrollieren. Wie die Polizei berichtet, hat der Fahrer allerdings nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens reagiert und seine Fahrt fortgesetzt. In Fronhofen bog er dann nach links in ein Wohngebiet ab und beschleunigte sein Fahrzeug plötzlich auf rund 80 km/h.

Raser nach Verfolgungsjagd von Polizei festgenommen

Die Streifenpolizisten forderten daraufhin Verstärkung an. Doch auch mit mehreren Fahrzeugen konnten sie den 23-Jährigen nicht zum Anhalten bewegen. Er setzte seine rücksichtslose Fahrt fort. Weil er viel zu schnell unterwegs war, verlor er laut Polizei mehrmals fast die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zwischenzeitlich kam es dabei beinahe zu einem Unfall mit einem abbiegenden Auto. Nach rund 20 Minuten stoppte der 23-Jährige schließlich seinen Pkw in der Straße "Am Katzenrain" in Fronhofen und konnte von den Beamten festgenommen werden.

Grund für Flucht: Mann hat keinen Führerschein

Es stellte sich heraus, dass der 23-Jährige keinen Führerschein hat. Er muss sich nun wegen einer Vielzahl von Verkehrsdelikten verantworten – unter anderem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch rücksichtsloses zu schnelles Fahren sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Verkehrsteilnehmer, die der 23-Jährige in Gefahr gebracht hat, sollen sich unter der Telefonnummer 06021/857 22 30 bei der Polizei-Inspektion Aschaffenburg melden.