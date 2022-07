Mann nach Streit vor Nürnberger Nachtclub von Auto angefahren

Vor einem Nachtclub im Nürnberger Stadtteil Großreuth hat ein Auto in der Nacht auf Sonntag einen 47-jährigen Mann erfasst. Laut Polizei geschah das mit Absicht. Das Opfer hatte zuvor mit drei Männern Streit gehabt. Bei einem davon handelte es sich um den Fahrer. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mitteilte, gerieten drei bislang unbekannte Männer gegen 02.25 Uhr mit dem 47-Jährigen vor einem Nachtclub in der Edisonstraße im Nürnberger Stadtteil Großreuth bei Schweinau in Streit.

Fahrer soll absichtlich auf den 47-Jährigen zugefahren sein

Die dreiköpfige Gruppe der drei Männer entfernte sich zu Fuß und stieg dann in einen geparkten weißen Pick-up. Anschließend soll der Fahrer des Pick-ups gezielt auf den auf dem Gehweg stehenden 47-Jährigen zugefahren sein und ihn von hinten erfasst haben. Der 47-Jährige stürzte daraufhin gegen ein geparktes Auto und erlitt Verletzungen am Kopf sowie an den Beinen. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei sucht nach weißem Pick-up

Laut Polizei fuhr der Fahrer des Pick-ups vom Gehweg zurück auf die Edisonstraße und touchierte einen am Fahrbahnrand haltenden Wagen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Im Anschluss flüchtete der weiße Pick-up in Richtung Gustav-Adolf-Straße. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei verfügt über keine Beschreibung des Fahrers und der anderen Fahrzeug-Insassen. Der weiße Pick-up dürfte auf der rechten Fahrzeugseite massive Schrammen aufweisen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.