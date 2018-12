Mann nach Messerattacke in Waldkraiburg in U-Haft

Wie die Polizei mitteilte, kam der 37-Jährige wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Den Angaben zufolge war er gegen Mitternacht mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in deren Wohnung in Streit geraten und attackierte daraufhin die 42-Jährige mit einem Messer. Er verletzte die Frau dabei im Gesicht und an den Armen.

42-Jährige schwebt nach Messerattacke in Lebensgefahr

Außerdem verletzte der Mann mit dem Messer eine 23-Jährige schwer, die der 42-Jährigen helfen wollte. Beide Frauen mussten in Spezialkliniken gebracht werden, die Schwerstverletzte per Rettungshubschrauber. Nach Polizeiangaben schwebt die 42-Jährige noch immer in Lebensgefahr.

Wegen der bedrohlichen und nicht einschätzbaren Lage wurden auch Spezialeinsatzkräfte alarmiert. Bevor das SEK eintraf, konnten jedoch Polizeibeamte den Tatverdächtigen widerstandslos festnehmen. Er räumte laut Polizei ein, auf seine ehemalige Lebensgefährtin im Streit eingestochen zu haben. Die Kriminalpolizei Mühldorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nachbarin hatte die Polizei gerufen

Eine Nachbarin hatte gegen Mitternacht die Polizei verständigt, dass ein Mann in der Nebenwohnung zwei Frauen mit dem Messer verletzt haben soll.

Offenbar konnte die Polizei aus der Tatwohnung einen 23-Jährigen unverletzt befreien. Welche Rolle er bei dem Vorfall gespielt hat, ist zur Zeit unklar.