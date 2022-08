Mann nach Messerangriff in Nürnberg verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in Nürnberg ist ein Mann verletzt worden. Der 29-Jährige war mit einem Kontrahenten im Stadtteil St. Jobst in Streit geraten, so die Polizei auf BR-Anfrage. Der Angreifer zückte ein Messer und stach auf sein Opfer ein.

Angreifer auf der Flucht

Dabei verletzte er den 29-Jährigen am Arm. Er wurde im Krankenhaus behandelt, Lebensgefahr bestand nicht. Der Angreifer ist auf der Flucht. Den Grund für den Streit vermutet die Polizei im Beziehungsumfeld der beiden Männer.