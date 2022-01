Mann nach Flaschenwurf wegen versuchten Totschlags vor Gericht

In Nürnberg steht ein 22-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Der Mann soll einen Taxifahrer nach einem Disput mit einer Flasche angegriffen und schwer verletzt haben.

Pöbelei an der Tankstelle

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge hatte der Angeschuldigte nach einer Feier in seiner Nürnberger Wohnung noch eine Flasche Bier an einer Tankstelle gekauft. Als er stark angetrunken den Verkaufsraum verließ, pöbelte er einen Taxifahrer und dessen Fahrgast an, die gerade zur Tür hereinkamen. Zunächst ließen die Beteiligten nach einem kurzen Wortgefecht voneinander ab.

Bierflasche traf Taxifahrer

Vor der Tankstelle stellte der Fahrgast den 22-Jährigen und seine drei Begleiter aber erneut zur Rede. Nach einer kurzen Schimpftirade ging er aber dann zu seinem Taxi. In diesem Moment soll der 22-Jährige dem Taxifahrer die Bierflasche mit großer Wucht von hinten an die Schläfe geworfen haben. Der Geschädigte ging sofort bewusstlos zu Boden. So erlitt er neben den durch den Wurf ausgelösten Verletzungen auch noch mehrere Knochenbrüche im Gesicht, weil er mit dem Kopf auf den Asphalt aufschlug.

Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Totschlag aus

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte zumindest billigend in Kauf nahm, dass der Verletzte auch hätte sterben können. Sie hat deswegen nicht nur Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen versuchten Totschlags erhoben. Für den Prozess sind insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil wird am 21. Februar erwartet.