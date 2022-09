Mann nach Buchinger Viehscheid im Bannwaldsee ertrunken

Wie genau es zu dem Unfall am Bannwaldsee in Schwangau kam, ist laut Polizei noch unklar. Vermutlich habe der 55-Jährige auf dem Nachhauseweg auf Höhe des Sees die Kontrolle über sein Fahrrad verloren, sei die Böschung hinuntergefallen und im See ertrunken, sagte ein Polizeisprecher dem BR. Ob der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.

Ertrunkener nach Buchinger Viehscheid als vermisst gemeldet

Die Ehefrau hatte den 55-Jährigen am Dienstag als vermisst gemeldet, weil er vom Buchinger Viehscheid am Tag zuvor nicht nachhause gekommen war. Ein Bekannter machte sich auf die Suche nach dem Mann und fand kurz darauf das Fahrrad des Vermissten am Ufer des Bannwaldsees. Feuerwehr und Wasserwacht konnten den Mann nur noch tot aus dem Wasser bergen. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut den Ermittlern nicht

Unfall auch nach Viehscheid in Bad Hindelang

Bei dem Vorfall handelt es sich um den zweiten tödlichen Unfall nach einem Viehscheid innerhalb nur weniger Tage: Am vorvergangenen Wochenende war ein 64 Jahre alter Mann aus Neunkirchen (Landkreis Saarbrücken) auf dem Heimweg vom Viehscheid in Bad Hindelang im Oberallgäu verunglückt. Der Mann wurde am Sonntagmorgen (12.09.22) tot in einem Nebenarm der Ostrach gefunden.