Mann mit OP-Maske überfällt Spaziergängerin in München

Überfall durch maskierten Mann - eine derartige Meldung lässt in Corona-Zeiten erst recht aufhorchen. In München hat am Samstagabend ein Unbekannter eine junge Frau überfallen und mit einem Messer bedroht. Der Mann hatte eine OP-Maske auf.

Die 21-jährige Münchnerin war gegen 21.30 Uhr in der Nähe des Föhringer Wehrs spazieren gegangen, als sie von dem Mann von hinten angegriffen wurde.

Angriff mit Maske und Messer

Der Mann, der eine blaue OP-Maske auf hatte, nahm die 21-Jährige in einen Würgegriff und hielt ihr wortlos ein Messer an den Hals. Als die Frau laut um Hilfe schrieb, ließ der Angreifer los und flüchtete.

Frau blieb körperlich unverletzt

Nach Angaben der Polizei wurde die 21-Jährige bei dem Überfall körperlich nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Zeugen gesucht

Das Motiv für den Überfall ist derzeit unklar, die Ermittlungen übernimmt aber das für sexuelle Übergriffe zuständige Kommissariat und bitte mögliche Zeugen um Hinweise. Der Mann ist geschätzt 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine blaue OP-Maske.