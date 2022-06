Mann mit Machete verletzt - Polizei verdächtigt 15-Jährigen

Bei einer Auseinandersetzung ist am Mittwoch in Regensburg ein 22-Jähriger mit einer Machete attackiert und schwer verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Freitag mit. Tatverdächtig ist nach ersten Erkenntnissen ein 15-jähriger Jugendlicher.

Mutmaßlicher Streit eskaliert

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag im Regensburger Stadtnorden. Das Opfer und der 15-Jährige waren laut Polizei zuvor wohl in einen Streit geraten. Als dieser eskalierte, verletzte der Jugendliche seinen Kontrahenten mit der Machete am Bauch.

15-Jähriger vor Ort festgenommen

Einsatzkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen. Der 22-jährige Regensburger kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und wurde dort operiert. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, so die Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Der 15-Jährige soll am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.