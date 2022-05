Mann mit Küchenmesser löst Polizeieinsatz aus

Großeinsatz für die Polizei in München-Ramersdorf: Am Samstagvormittag hatten dort mehrere Menschen den Notruf gewählt. Sie hatten einen Mann gesehen, der mit einem rund 15 bis 20 Zentimeter langen Küchenmesser im Bereich der Kreuzung Rosenheimer Straße/Kirchseeoner Straße auf dem Gehsteig umherlief. Sofort eilte ein Großaufgebot der Polizei zum Einsatzort. Das Polizeipräsidium spricht von mehr als zehn Streifen sowie zwei Einsatzhundertschaften, darunter auch das sogenannte Unterstützungskommando (USK).

Mann war stark alkoholisiert

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte den Mann nicht mehr antreffen. Wenig später machten sie ihn allerdings in seiner nahegelegenen Wohnung ausfindig. Der 53-Jährige konnte von den Einsatzkräften überwältigt und das Messer in seiner Wohnung sichergestellt werden. Laut Polizei hatte der Mann mehr als 3 Promille im Blut. Weil die Beamten zudem von einer Fremdgefahr ausgingen, ließen sie ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus bringen.