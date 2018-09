Mann mit Küchenmesser angegriffen – Frau in U-Haft

Der Vorfall hat sich am Samstagabend ereignet: Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft kam es zwischen einer 39-Jährigen und ihrem gleichaltrigen Lebensgefährten in der gemeinsamen Wohnung in Coburg zum Streit. Beide sollen alkoholisiert gewesen sein. Dabei soll die Frau ihren Freund mit einem Küchenmesser verletzt haben.

Auch Sohn verletzt

Neben dem Mann erlitt auch der minderjährige Sohn der Tatverdächtigen eine leichte Stichverletzung. Wie es zu der Verletzung des Jungen kam, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus.

Jugendamt kümmert sich um Sohn

Der Junge befindet sich in Obhut des Jugendamtes. Die 39-jährige Frau sitzt wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.