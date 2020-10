Mann mietet Luxusautos an und gibt sie nicht zurück

Luxusautos zu fahren ist ein Traum von vielen - anscheinend auch der eines 38-jährigen Ingolstädters. Der Mann hatte vier Luxusautos im Wert von insgesamt 350.000 Euro angemietet - ohne sie jedoch anschließend wieder zurückzugeben.

In Wohnung festgenommen

Der Ingolstädter hatte einen Wagen am Flughafen München, zwei in der Stadt und eine vierte Luxuskarosse in Ingolstadt angemietet. Nachdem er sie nicht termingerecht wieder abgab, schaltete die Autovermietung die Polizei ein. Da der Mann seine korrekte Adresse angegeben hatte, konnten ihn die Beamten dort festnehmen und drei der Autos sicherstellen. Der vierte Wagen stand in einem Münchner Parkhaus.

Mann sitzt jetzt im Gefängnis

Die Fahrzeuge bekam der Autovermieter zurück. Der 38-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn lag schon ein Haftbefehl wegen Betrugs in einem anderen Fall vor.