Das Opfer wurde am Mittwoch, 22. Juni, gegen 9 Uhr in einem Waldstück bei Hohenwart-Englmannsberg entdeckt. Es lag am Rande eines Forstwegs. Die Polizei hält einen Unfall für möglich, schließt aber eine Gewalttat nicht aus.

Lebensgefährliche Kopfverletzungen

Ein Spaziergänger bemerkte den verletzten Mann und verständigte umgehend Rettungskräfte und Polizei. Das Opfer war unterkühlt und hatte lebensgefährliche Kopfverletzungen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei ist er nicht ansprechbar und liegt im Koma.

Mann lebte in Wohnwagen – Polizei sucht Zeugen

Inzwischen konnte seine Identität ermittelt werden. Demnach handelt es sich um einen 53-Jährigen, der seit mehreren Monaten in einem Wohnwagen im wenige Kilometer entfernten Waidhofen wohnte. Die Kriminalpolizei Ingolstadt sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.