Mann läuft mit Machete durch Nürnberger Südstadt

Ein Mann ist am frühen Montagnachmittag mit einer Machete durch die Nürnberger Südstadt gelaufen und löste damit eine Fahndung der Polizei aus. Eine Zeugin hätte zuvor beobachtet, wie der Mann mit der Waffe durch die Alemannenstraße lief, so die Polizei. Einsatzkräfte nahmen daraufhin einen 33-Jährigen fest.

Schule musste abgesucht werden

Laut eines Zeugen soll der Mann mit der Machete in der Hand auch das Gelände einer Schule in der Gibitzenhofstraße betreten haben. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks, dass das Gebäude als Vorsichtsmaßnahme von Polizisten abgesucht worden sei. Die Einsatzkräfte trafen aber weder weitere Verdächtige an noch machten sie andere besondere Feststellungen.

Motiv noch unklar

Warum der Mann mit einer Machete durch die Stadt lief, ist noch unklar. Die Polizei geht aber davon aus, dass kein Zusammenhang mit dem Schulbetrieb besteht. Für die Schülerinnen und Schüler hat laut Polizei zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden.