Mann lässt Auto nach Unfall auf Autobahn stehen und flieht

Bei der Einsatzzentrale Oberfranken sind in der Nacht zum Mittwoch mehrere Notrufe eingegangen. Der Grund: Auf der Autobahn A70, kurz vor der Anschlussstelle Neudrossenfeld im Landkreis Kulmbach, stand ein stark beschädigtes Auto auf dem Seitenstreifen. Von dem mutmaßlich verletzten Fahrer fehlte aber jede Spur.

Auto kracht in Leitplanke und bleibt beschädigt stehen

Wie die Polizei mitteilt, war das Auto in die Leitplanke gekracht und daraufhin stark beschädigt am Seitenstreifen stehen geblieben. Die Beamten konnten den Fahrer und Verursacher des Unfalls schnell finden. Ein Verkehrsteilnehmer, der zufällig am Unfallort vorbeigefahren war, hatte den 46-Jährigen aus dem Landkreis Bayreuth und seinen Beifahrer nach dem Unfall nach Hause gefahren.

Zeuge entdeckt Fahrer und Beifahrer zu Fuß auf der Autobahn

Der Zeuge hatte die beiden Männer zuvor an der Autobahn gesehen, wo sie zu Fuß unterwegs gewesen seien. Der Grund für die Flucht des Fahrers war schnell klar: Er war stark alkoholisiert. Den 46-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Polizei: Keine Beihilfe zur Unfallflucht

Den hilfsbereiten Verkehrsteilnehmer, der die beiden Männer nach Hause gefahren hatte, erwartet nach Angaben der Polizei keine Strafe. Er habe den Männern nicht bewusst zur Unfallflucht verholfen, so ein Sprecher auf Nachfrage des BR.