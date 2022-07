Mann klettert auf Kran: Großeinsatz wegen Facebook-Video

Großeinsatz in Freising: Am Samstagabend haben Passanten im Stadtteil Lechenfeld beobachtet, dass sich eine Person auf einem Baukran befand. Diese stehe mit dem Smartphone in der Hand am Ende des Ausliegers, teilten sie der Polizei mit. Die Beamten alarmierten sofort Rettungsdienst und Feuerwehr. Letztere rückte samt Drehleiter und Sprungtuch an.

Motivation: Handyvideo für soziale Medien

Die eintreffenden Rettungskräfte forderten die Person auf, herunterzusteigen. Diese weigerte sich jedoch zuerst und hielt weiterhin das Mobiltelefon in der Hand. Erst durch viel Zureden und unter Zuhilfenahme einer Feuerwehrleiter konnte die Person wieder auf festen Boden gebracht werden. Dort stellte sich heraus, dass es sich um einen 34-Jährigen handelte, der auf den Kran gestiegen war, um ein Video für die sozialen Medien zu filmen.

34-Jähriger muss Einsatzkosten zahlen

Im Einsatz waren zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, BRK und Feuerwehr. Jetzt werden strafrechtliche Konsequenzen geprüft. Fest steht bereits, dass der 34-Jährige die Kosten für den Einsatz bezahlen muss.