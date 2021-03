14.03.2021, 12:27 Uhr

Mann in Wiedergeltingen erstochen: Verdächtiger beim Haftrichter

Nach einer Messerstecherei am Samstagmorgen ist in der Unterallgäuer Gemeinde Wiedergeltingen ein Mann seinen Verletzungen erlegen. Ein Tatverdächtiger wurde kurze Zeit später in Buchloe festgenommen. Nun hat der Mann einen Termin beim Haftrichter.